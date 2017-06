'Liverpool wil Bosz beroven van sterspeler: 70 miljoen'

Spits Pierre-Emerick Aubameyang leek op weg te zijn naar het Franse Paris Saint-Germain. De steenrijke Parijzenaars waren er ook al uit met Borussia Dortmund, de werkgever van de centrumaanvaller uit Gabon. Paris Saint-Germain zou ongeveer zeventig miljoen euro betalen voor Aubameyang, maar opeens kan er een streep gezet worden door de megatransfer.



De Duitse krant BILD, dat doorgaans zeer goed ingevoerd is, weet te melden dat Aubameyang opeens negatief transfernieuws ontvangen heeft van Paris Saint-Germain. De spits was er zelf ook al uit met de Fransen over een meerjarig contract en een miljoenensalaris, maar trainer Unai Emery diende nog groen licht te geven. Naar verluidt wil de oefenmeester echter helemaal niet aan de slag gaan met de pijlsnelle voorhoedespeler.



En dat betekent dat Aubameyang weer terug bij af is. De afgelopen paar seizoen presteerde hij uitstekend voor Borussia Dortmund, maar in het voorbije voetbaljaar vertelde hij meermaals dat hij op zoek was naar een nieuw avontuur. Het is volstrekt onduidelijk wat er nu gaat gebeuren met de goalgetter, die in het seizoen 2016-2017 31 doelpunten maakte voor BVB in 32 competitiewedstrijden.



Update 14:42 uur

Hoewel Paris Saint-Germain dus afgehaakt lijkt te zijn, betekent dat nog niet dat Pierre-Emerick Aubameyang voor Borussia Dortmund behouden blijft. Nu meldt Le Parisien namelijk dat Liverpool FC ver wil gaan voor de spits uit Gabon.



Trainer Jurgen Klopp, die bij Dortmund al succesvol samenwerkte met Aubameyang, wil dat zijn werkgever bereid is om de gevraagde 70 miljoen euro (!) neer te tikken voor hem.





According to Le Parisien, Liverpool are interested in Pierre-Emerick Aubameyang and are prepared to pay €70m, with the striker keen to join. pic.twitter.com/lXvEyBbdkJ — LFC News (@LFCTransferNRS) 18 juni 2017

