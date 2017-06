'Arsenal wekt verbazing: spits vertrekt naar stadsgenoot'

De afgelopen weken wordt Arsenal aan steeds meer topspitsen uit Europa gelinkt. Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette zijn hierin de meest genoemde namen.



Maar voorlopig doen de Londenaren het nog altijd met Olivier Giroud. Hij is echter niet onbetwist bij The Gunners, en zou zelf ook ontevreden zijn vanwege een gebrek aan vertrouwen. De Fransman tekende onlangs bij, maar vreest nu op een zijspoor te zullen raken volgend jaar.



Daarom lonkt nu een vertrek van Giroud. De targetman heeft de clubs alvast voor het uitkiezen, met onder meer de Londense stadsgenoot West Ham United als verrassende kandidaat.



Giroud kwam het afgelopen seizoen tot slechts 11 basisplaatsen voor Arsenal, dat hem in 2012 wegkocht bij Montpellier.





BREAKING: West Ham are trying to sign Olivier Giroud [Sky Sports] pic.twitter.com/jmWwk1QeEe — ArsenalFanTV (@ArsenalFanTV) 18 juni 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.