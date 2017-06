Bizarre carrièreswitch voor Maldini: nu zelfs als prof

Als voetballer schopte hij het tot de absolute top, maar Paolo Maldini blijkt over nog meer talenten te beschikken. De Italiaan is namelijk begonnen aan een profcarrière als tennisser!



Maldini (48) wist zich samen met coach Stefanio Landonio te plaatsen voor een challenger in Milaan, op het dubbelspel. "Ik wist dat we goed waren, maar deze voorronde was ons eerste echte toernooi", vertelt Landonio tegen Il Tennis Italiano. "Hiervoor hadden we alleen wat liefdadigheidswedstrijden gespeeld."



Maldini, oud-mandekker bij onder meer AC Milan en de Italiaanse nationale ploeg, kan dus meer dan alleen voetballen. "Hij heeft een uitstekende service en een sterke slag, terwijl hij progressie blijft boeken op het gebied van volleys. Of hij een goede tennisprof had kunnen zijn? Dat is lastig te zeggen", oordeelt Landonio. "Hij is pas vijf of zes jaar geleden begonnen. Maar als hij eerder al aan zijn techniek had gewerkt…misschien. Fysiek en mentaal is hij fantastisch, op beslissende momenten heeft hij geen last van spanning."





