'Koeman en Everton komen met héél goed nieuws voor Feyenoord'

Vandaag schreven diverse media dat Everton FC zich spoedig wilde gaan melden voor Feyenoord-topschutter Nicolai Jorgensen. Er zou een bedrag van 20 miljoen euro voor de potentiële opvolger van Romelu Lukaku klaarliggen.



Echter lijkt het oog van trainer Ronald Koeman en zijn mede-stafleden nu op een andere aanvaller te zijn gevallen. Volgens The Mail on Sunday gaat het om de Spaanse jeugdinternational Sandro Ramirez, van Malaga CF. Hij zou 'slechts' zes miljoen euro moeten kosten. Zijn jeugdopleiding doorliep Sandro bij FC Barcelona, maar daar wist hij niet door te breken.



Bovendien meldt de Daily Star Sunday dat het alternatief van Sandro óók niet Jorgensen is, maar AC Milan-talent M'baye Niang. De Fransman, vaak vergeleken met Mario Balotelli, werd het afgelopen seizoen nog verhuurd aan Watford FC. Aldaar zou hij dus veel indruk gemaakt hebben op de scouts van Everton.



Ook middenvelder Gylfi Sigurdsson (Swansea City) en verdediger Michael Keane (Burnley) worden nog aan The Toffees gelinkt. Eerder trok het Davy Klaassen van Ajax al aan.



Sandro Ramirez is vandaag overigens zelfs al in Liverpool gespot:



Just in the titanic an Steve Walsh was waiting for these fellas to come in its the guy on his phone I think anyone know him @EvertonArentWe pic.twitter.com/dEhQlubTho