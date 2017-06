'Zeer verrassende wending in transferdossier Diego Costa'

Nadat Chelsea-coach Antonio Conte zijn spits, Diego Costa, een SMS stuurde met daarin het bericht dat hij de club kan verlaten, leek er totaal geen toekomst meer te zijn bij Chelsea voor de Spanjaard. Volgens The Mirror is dat niet per se het geval.



Het Engelse medium meldt namelijk dat Atlético Madrid een plan klaar heeft om de Spaanse international te strikken. Maar aangezien de Madrilenen een transferverbod opgelopen hebben tot januari 2018, moet er een andere oplossing gezocht worden.



Zo zou Atlético een bod uitbrengen op Costa, maar vragen aan Chelsea of ze hem tot December willen houden bij de club. Ook willen ze dat Chelsea hem uit de selectie voor de Champions League houdt, zodat hij speelgerechtigd is wanneer hij in januari aansluit in Madrid.

