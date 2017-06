'Toekomst Conte hangt mede af van Lukaku'

Bij Chelsea is het al geruime tijd zeer druk omtrent transfers en contractverlengingen. De komst van Romelu Lukaku en het nieuwe contract voor succescoach Antonio Conte kunnen weleens nauw met elkaar verbonden zijn, zo meldt The Sun.



De kwaliteiten van Antonio Conte zijn niet onopgemerkt gebleven bij andere topclubs uit Europa. Zo zou bijvoorbeeld Internazionale miljoenen over hebben voor de Italiaanse coach. Conte zelf ziet een langer verblijf bij Chelsea wel zitten, maar hij stelt zijn eisen.



Zo zou hij, voordat hij een nieuw contract tekent bij de Londense club, eerst de nodige versterkingen willen binnenhalen. Hij gaat aan het bestuur extra kapitaal vragen om het trio Alex Sandro, Romelu Lukaku en Tiemoue Bakayoko te kunnen halen.