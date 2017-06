TRANSFERUURTJE: Ronaldo, Kluivert, Younes, Jörgensen en Verratti

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

De jonge vleugelspits Justin Kluivert maakte in het afgelopen seizoen pas zijn debuut bij de hoofdmacht van zijn werkgever Ajax, maar inmiddels kennen de diverse Europese topclubs zijn naam wel. Het talent wordt vertegenwoordigd door zaakwaarnemer Mino Raiola en die krijgt klaarblijkelijk steeds meer verzoekjes binnen. Volgens de Italiaanse media was de spelersmakelaar onlangs in Milaan. In de modestad van Italië sprak hij met de clubleiding van Internazionale over de mogelijke transfer van verdediger Kenny Tete naar het Giuseppe Meazza. Ook vroegen de beleidsbepalers van de Nerazzurri echter hoe het precies zit met de contractstatus van Kluivert. Naar verluidt heeft Raiola vervolgens uitvoerig gepraat over een transfer van de jongeling naar Milaan.





De Deense spits Nicolai Jörgensen staat mogelijk toch echt voor een vertrek bij Feyenoord. De goalgetter kende een heel goed debuutseizoen in Rotterdam en volgens de grote Deense krant BT wil Everton hem nu hebben. De Toffees zouden twintig miljoen euro overhebben voor Jörgensen, de topscorer van de Eredivisie. Volgens de Denen is de Feyenoorder de belangrijkste gegadigde om de Belgische aanvaller Romelu Lukaku op te volgen op Goodison Park. Het is algemeen bekend dat de Rode Duivel wil vertrekken bij de Toffees en vermoedelijk verhuist hij voor ontzettend veel geld naar de Europese top, een club als Chelsea bijvoorbeeld. Is de kogel wat dit betreft eenmaal door de kerk, dan meldt Everton zich vermoedelijk bij Feyenoord.



Buitenspeler Amin Younes is momenteel nog eigendom van de Eredivisie-topclub Ajax, maar mogelijk komt dat in de nabije toekomst te veranderen. De Duitser wordt namelijk in verband gebracht met een transfer en naar verluidt heeft Torino al twaalf miljoen euro geboden. In gesprek met de Duitse media reageert Younes. De vleugelspits zegt tegen Sport1: "Ik blijf heel graag bij Ajax. Maar als een mooie club zich meldt met een aanbieding zal ik natuurlijk luisteren." Vervolgens vertelt Younes dat hij veel geleerd heeft in Amsterdam. "De begeleiding van spelers is bij Ajax op een heel hoog niveau. Hier heb ik geleerd hoe belangrijk een dieet voor een atleet is. Ik heb geleerd dat niet alles goed is voor mijn lichaam, ik eet nu ook glutenvrij."



Buitenland:

De naam van Cristiano Ronaldo verschijnt de laatste dagen wel heel erg prominent in het nieuws. Dat is ook niet zo gek, want de Portugees heeft gezegd dat hij Spanje achter zich wil laten: hij wil vertrekken bij Real Madrid. Er is echter een kleine opening, zo denken de Spaanse media. Naar verluidt heeft de vertegenwoordiging van Ronaldo inmiddels contact gehad met de clubleiding van Real en voorzitter Florentino Pérez in het speciaal. De Portugees zou wel actief willen blijven in het Estadio Santiago Bernabéu, maar vermoedelijk moet hij in de nabije toekomst een boete van 14,7 miljoen euro betalen wegens belastingfraude. En Ronaldo wil naar verluidt dat De Koninklijke deze geldsom overmaakt op de rekening van de Spaanse staat, alleen dan is hij bereid te blijven.





Middenvelder Marco Verratti is nog altijd eigendom van het Franse Paris Saint-Germain, maar binnenkort gaat dat mogelijk veranderen. De Italiaan was de afgelopen tijd op Ibiza en dineerde daar met Lionel Messi. Nu zou hij een duidelijk berichtje gestuurd hebben naar de beleidsbepalers van zijn werkgever. Het medium La Gazzetta dello Sport meldt dat Verratti zich nog altijd ophoudt in Spanje. De Ligue 1-ploeg zou niet hoeven te rekenen op een terugkeer van de international van Italië in Parijs, want naar verluidt heeft hij een berichtje gestuurd richting de technische leiding van de Fransen: laat me alsjeblieft niet teruggaan naar Parijs, ik wil naar FC Barcelona transfereren.