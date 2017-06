'Wij praten inderdaad met Ajax over Westermann'

Ajax is zijn aanvoerder Davy Klaassen al verloren aan het Everton van de Nederlandse coach Ronald Koeman en ook spelers als Amin Younes en Kenny Tete staan op de nominatie om te vertrekken. De supporters van de Amsterdammers zullen het volgende nieuwtje echter niet zo heel erg vinden: Heiko Westermann staat eveneens voor een transfer.



Austria Wien en Ajax praten momenteel met elkaar over de contractstatus van de Duitse routinier, zo vertelt trainer Thorsten Fink van de Oostenrijkers aan de krant Kronen Zeitung. "Dat is op dit moment de status. Het is te vroeg om daar verder iets over te zeggen, want hij heeft nog een doorlopend contract bij Ajax. Zijn eventuele komst zou ons goed doen. Onze selectie heeft behoefte aan spelers met ervaring."



Het lijkt er niet op dat de gesprekken tussen de beide partijen stuk zullen lopen. Ajax zou namelijk openstaan voor een transfervrij vertrek van Westermann. Dan dient de Duitser er eigenlijk alleen nog zelf uit te komen met Austria Wien.