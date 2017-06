Younes reageert op 'transfer van 12 à 15 miljoen'

Buitenspeler Amin Younes is momenteel nog eigendom van de Eredivisie-topclub Ajax, maar mogelijk komt dat in de nabije toekomst te veranderen. De Duitser wordt namelijk in verband gebracht met een transfer en naar verluidt heeft Torino al twaalf miljoen euro geboden. In gesprek met de Duitse media reageert Younes.



De vleugelspits zegt tegen Sport1: "Ik blijf heel graag bij Ajax. Maar als een mooie club zich meldt met een aanbieding zal ik natuurlijk luisteren." Vervolgens vertelt Younes dat hij veel geleerd heeft in Amsterdam. "De begeleiding van spelers is bij Ajax op een heel hoog niveau. Hier heb ik geleerd hoe belangrijk een dieet voor een atleet is. Ik heb geleerd dat niet alles goed is voor mijn lichaam, ik eet nu ook glutenvrij."



In Italië denken ze dat Torino niet de enige club is die concreet is voor Younes. Ook een niet nader genoemde Russische club zou aandringen op zijn komst. Ajax hanteert naar verluidt een vraagprijs van ongeveer vijftien miljoen euro voor de Duitse international, die momenteel aanwezig is op de Confederations Cup.