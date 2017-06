'Moest bij Feyenoord opboksen tegen Kuyt en Elia'

Joey Sleegers stond in de jeugdopleiding van Feyenoord op Varkenoord te boek als een ontzettend groot talent. In de hoofdmacht van de Rotterdammers kon hij het echter niet waarmaken. Sleegers maakte de overstap naar NEC, dat hem in het afgelopen seizoen verhuurde aan VVV-Venlo



In gesprek met FR12 vertelt Sleegers over zijn tijd in Rotterdam. "Ik heb in de jeugdopleiding van Feyenoord veel geleerd, net zoals in het jaartje dat ik werd verhuurd aan FC Eindhoven. Ik kwam daarna vol verwachting terug naar Feyenoord, maar toen kwamen er spelers van het niveau Eljero Elia en Dirk Kuyt. Het was voor mij beter om ergens anders heen te gaan. Ik was jong en moest spelen om mezelf verder te ontwikkelen. Aan de ene kant heb ik nooit echt de kans gekregen bij Feyenoord."



Hij gaat verder: "Ik heb wel bij het eerste elftal gezeten, maar nooit minuten gemaakt in de competitie. Ik denk dat je pas kan beslissen over iemand als hij de kans heeft gehad of een paar keer is ingevallen. Op de training is het toch anders. Dat ik die kans nooit heb gehad is jammer. Op het moment is er weinig aan te doen en moet ik er voor zorgen dat ik er op een andere manier wel kom."