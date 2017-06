'Chelsea: spectaculaire ruildeal voor Ronaldo'

De geruchten dat Cristiano Ronaldo naar een nieuwe club wilt, worden steeds talrijker. Nadat bekend raakte dat hij Real Madrid zou willen verlaten, is hij al in verband gebracht met zowat elke grote ploeg die hem kan betalen. Volgens het Engelse The Sunday Express kan Chelsea voor een spectaculaire ruildeal zorgen.



Zij beweren namelijk dat geldschieter en eigenaar Roman Abramovich erop gebrand is om Ronaldo te strikken. Geld is voor de Russische olie-miljardair geen probleem, maar ook andere clubs hebben voldoende financiële middelen. Daarom zou Eden Hazard als pasmunt gebruikt kunnen worden om de Portugees naar Londen te halen.



Eden Hazard en Real Madrid worden al geruime tijd met elkaar in verband gebracht. Met hem in een eventuele ruildeal zou het weleens kunnen lukken voor Chelsea. De komende dagen gaan cruciaal zijn voor het voetbal, met een recordbrekende wereldtransfer in het verschiet.