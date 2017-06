'Asensio mag alleen nog met zijn slechte been spelen'

Vleugelspits Marco Asensio maakt momenteel onderdeel uit van de selectie van Spanje voor het EK Onder-21 en op zaterdag speelde hij met zijn land tegen de leeftijdsgenoten van Macedoniƫ. Dat werd een doorslaand succes voor de voetballer van Real Madrid, want hij scoorde maar liefst drie doelpunten.



Bondscoach Albert Celades komt superlatieven tekort in gesprek met de Spaanse media: "Ik wil Marco feliciteren met zijn hattrick, zijn inzet en de betrokkenheid waarmee hij speelde. Hij is ene voorbeeld voor ons allemaal. Een voetballer die van het nationale elftal afkomstig is, een voetballer die de Champions League heeft gewonnen en een voetballer die tot op het bot gemotiveerd is. We zijn heel erg dankbaar dat we over Asensio kunnen beschikken, als voetballer en als persoon."



Ook de media watertanden. La Gazzetta dello Sport schrijft bijvoorbeeld: "Asensio is de toekomstige ster van Real Madrid." Bij El Confidencial verwacht men heel erg veel van de buitenspeler. "Mannenvoetbal tussen kinderen. Asensio zou eigenlijk alleen met zijn slechte been moeten mogen spelen."





That Goal by Asensio for Spain U21 pic.twitter.com/80XOnebE3y — RMadridBabe (@RMadridBabe) June 17, 2017