'Internazionale moet veel meer betalen voor Tete'

Onlangs konden we nog lezen dat Ajax en Galatasaray eruit zouden zijn over de transfer van rechtsback Kenny Tete naar Turkije voor ongeveer drie miljoen euro. De speler in kwestie wil echter helemaal niet naar de Turkse league verhuizen en voelt meer voor Internazionale. Blijkbaar moeten de Italianen echter een stuk meer betalen.



Volgens Corriere dello Sport verlopen de onderhandelingen over de verhuizing van Tete naar het Giuseppe Meazza-stadion namelijk enigszins moeizaam. De Nerazzurri zouden namelijk acht miljoen euro willen betalen voor de Oranje-international, waar directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax tien miljoen euro vraagt. Mogelijk vinden de Italianen dit echter wat te veel geld voor Tete, die in het voorbije seizoen vooral wisselspeler was in de Johan Cruijff ArenA.



Het is natuurlijk ietwat vreemd dat Inter dubbel moet betalen voor de handtekening van Tete. Mogelijk is dit omdat Ajax met Galatasaray een ruiltransfer overeengekomen was, zo gaan de geruchten in Turkije in ieder geval. Middenvelder Nigel de Jong wordt al een tijdje in verband gebracht met de Amsterdamse Eredivisie-topclub. Inter kijkt intussen naar de mogelijkheid om Darmian Zappacosta van Torino te kopen.