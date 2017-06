'Paris Saint-Germain biedt imposant bedrag voor Ronaldo'

De technische leiding van de Franse club Paris Saint-Germain draait naar verluidt overuren nu Cristiano Ronaldo kenbaar heeft gemaakt dat hij Real Madrid wil verlaten. De Parijzenaars zijn een van de weinige clubs die de Portugees echt kunnen betalen en volgens Corriere dello Sport heeft men 140 miljoen euro over voor de ster.



Het is maar zeer de vraag of De Koninklijke genoegen zal nemen met dit bedrag, want naar verluidt vragen de Madrilenen ongeveer 200 miljoen euro voor Ronaldo. De Portugees kan wel salarisverhoging tegemoet zien in het Parc des Princes: bij Paris Saint-Germain zou hij dertig miljoen euro op jaarbasis kunnen verdienen. Zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes heeft volgens de laatste geruchten al gesproken met Nasser Al-Khelaïfi, de eigenaar van de steenrijke Ligue 1-ploeg.



Eerder op zondag konden we nog lezen dat Ronaldo an sich wel bereid is om bij Real te blijven, maar dan moet zijn werkgever wel zijn aanstaande boete wegens belastingfraude betalen. De verwachting is dat de Portugees aangeslagen wordt voor 14,7 miljoen euro. Neemt Florentino Pérez deze geldsom voor zijn rekening, dan is er mogelijk weinig aan de hand.