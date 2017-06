'Memphis zat met zijn hoofd bij zijn sterrenstatus'

Middenvelder Davy Klaassen speelt de aankomende paar seizoenen voor het Engelse Everton. De Toffees maken een flink miljoenenbedrag over voor de inmiddels oud-aanvoerder van Ajax, hoewel het natuurlijk maar de vraag is of hij gaat slagen in de Premier League. Dat lukte aanvaller Memphis Depay in ieder geval niet bij Manchester United ...



Marciano Vink vertelt in gesprek met ELF Voetbal Magazine: "Voor Klaassen is het een hele mooie stap. Hij liet al doorschemeren graag naar het buitenland te willen. Dan is de optelsom snel gemaakt. Als zo'n jongen daar aan toe is, je moet hem laten gaan, je bent in staat om dat op te vangen ... En je krijgt er ook nog eens 28,5 miljoen euro voor. Dan zijn er alleen maar winnaars."



Kan Klaassen het Premier League-niveau wel aan? "Paste Memphis Depay bij de Premier League? Vooraf zeg je ja. Uiteindelijk leek hij met zijn hoofd meer bij de sterrenstatus dan bij het voetballen. En defensief is hij natuurlijk niet zo'n type. Davy zal vast wel aanpassingsproblemen kennen. Maar ik hoop dat, als hij zijn draai gevonden heeft, hij hetzelfde kan brengen als hij bij Ajax bracht."