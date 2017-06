'Gesprekken over transfer Ajax-talent Kluivert'

De jonge vleugelspits Justin Kluivert maakte in het afgelopen seizoen pas zijn debuut bij de hoofdmacht van zijn werkgever Ajax, maar inmiddels kennen de diverse Europese topclubs zijn naam wel. Het talent wordt vertegenwoordigd door zaakwaarnemer Mino Raiola en die krijgt klaarblijkelijk steeds meer verzoekjes binnen.



Volgens de Italiaanse media was de spelersmakelaar onlangs in Milaan. In de modestad van Italië sprak hij met de clubleiding van Internazionale over de mogelijke transfer van verdediger Kenny Tete naar het Giuseppe Meazza. Ook vroegen de beleidsbepalers van de Nerazzurri echter hoe het precies zit met de contractstatus van Kluivert. Naar verluidt heeft Raiola vervolgens uitvoerig gepraat over een transfer van de jongeling naar Milaan.



Het is desondanks totaal niet de verwachting dat Kluivert in de aankomende transferperiode al vertrekt. Zoals gezegd komt hij pas net om de hoek kijken bij Ajax en in de Johan Cruijff ArenA is er nog veel ruimte voor verbetering. Het lijkt er echter niet op dat de Amsterdammers heel lang de beschikking zullen hebben over de zoon van Patrick Kluivert. José Mourinho gooide eerder al een balletje op en ook Inter is nu geïnteresseerd.