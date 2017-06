'Clasie maakt terugkeer in Nederlandse Eredivisie'

Feyenoord onderhandelt met de Zwitserse club FC Basel over Jean-Paul Boëtius en bracht al een bod uit op middenvelder Sofyan Amrabat van FC Utrecht. Volgens de Engelse media komt technisch directeur Martin van Geel binnenkort echter met een andere aanwinst: de Rotterdamse landskampioen zou Jordy Clasie terughalen naar de Eredivisie.



In Engeland doen er momenteel voorzichtige geruchten de ronde over een hereniging tussen de controleur en zijn oude club Feyenoord. Het zou gaan om een verhuurperiode van een jaar. In het afgelopen seizoen kwam Clasie maar mondjesmaat in actie voor Southampton en dat jaar ervoor was het allemaal niet veel beter. Na de zomer is hij daarom mogelijk weer te bewonderen in de Rotterdamse Kuip, in het elftal van coach Giovanni van Bronckhorst, hoewel we wel een slag om de arm moeten houden.



Icoon Willem van Hanegem vertelde eerder al: "Er moet echt een buitenspeler bij en dan zou ik denken aan Jean-Paul Boëtius, die bij Racing Genk laat zien dat hij nog altijd een speler is met bijzondere kwaliteiten. En ik riep al eerder in deze column dat het huren van Jordy Clasie een meesterzet zou zijn, al is dat misschien niet zo eenvoudig."