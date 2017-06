Fraai gebaar Arsenal-speler voor slachtoffers flatramp Londen

Hector Bellerin is met Spanje het Europees kampioenschap voor spelers onder 21 jaar begonnen met een klinkende 5-0-zege op Macedonië. Na het duel had de speler van Arsenal een mooie boodschap.



Voor iedere minuut die hij op het EK zal spelen, zal hij vijftig pond overmaken voor de slachtoffers van de brand in de Grenfell Tower. De start is er dan ook al, want hij speelde tegen Macedonië de volle negentig minuten. Dat is dus al goed voor 4.500 pond.



Spanje is de topfavoriet en in Polen maakt de ploeg dan ook grote kans om de finale te bereiken. Woensdag brandde de Grenfell Tower volledig uit en inmiddels zijn er 58 doden geteld. Daarnaast worden er nog altijd mensen vermist en liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.