FC Utrecht-aanwinst: "Ben hier door Kruys, hij heeft ze getipt"

Redouan el Yaakoubi maakt in één keer de stap vanuit de hoofdklasse naar FC Utrecht. De 21-jarige verkast van De Meern naar de belofteploeg in de Domstad.



En dat terwijl hij een half jaar geleden nog werd afgewezen, zo geeft hij toe in AD/Utrechts Nieuwsblad. "Ik deed het niet heel slecht, maar ook niet heel goed. Maar een goede analyse waarom het nooit doorging, kwam er eigenlijk niet. Het was altijd een raadsel. Na de winterstop gingen we met De Meern wedstrijden winnen. Daar kwamen mensen op af die zich afvroegen waarom het ineens wel lukte. Maar de belangrijkste reden dat ik nu wel naar Jong FC Utrecht ga, is Rick Kruys. Hij gaf bij de club aan dat ze werk van mij moesten maken."



"Ik ben me er alleen nog niet helemaal van bewust, want ik ben ook een realist. FC Utrecht wees me vijf keer af. De onderhandelingen waren best lastig. Ik kan me goed voorstellen dat DVS'33 er niet blij mee was dat ze zo kort voor de deadline een in hun ogen belangrijke speler kwijtraakten. Alleen wilden ze mij deze kans niet ontnemen."