Ajax alsnog met twee teams in nieuwe editie KNVB Beker

Ajax maakt komend seizoen twee keer kans om de KNVB Beker te winnen. De Amsterdammers doen als Eredivisionist automatisch mee aan het bekertoernooi, net zoals alle profclubs. Daar is nu ook de amateurtak bijgekomen.



De zaterdagamateurs, uitkomende in de Hoofdklasse, bereikten de kwartfinale van de districtsbeker. Alleen de halve finalisten van alle districten plaatsen zich voor de KNVB Beker, maar één van de halve finalisten plaatste zich al op een andere wijze.



ADO'20 is als kampioen van de Hoofdklasse gepromoveerd naar de Derde Divisie en daardoor automatisch toegelaten. De leeggevallen plaats werd opgevuld door de beste presterende verliezend kwartfinalist. Dit bleek Ajax te zijn, waardoor de ploeg van voormalig profvoetballer Jorg Smeets ook in de ballenbak gaat. Ajax am. moet alleen wel al instromen in de eerste vooronde en zodoende twee extra rondes zien door te komen ten opzichte van de grote broer.