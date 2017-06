Cliché-koning van Ziggo en Veronica blij met nieuwe baan bij Ajax

John Heitinga hebben we sinds hij is gestopt als actief speler vooral leren kennen als analist bij Ziggo en Veronica, waar hij een aardige poging doet om tot cliché-koning te worden gekroond. Nu krijgt hij bij Ajax ook de A1 onder zijn hoede.



Afgelopen seizoen was hij assistent van Marcel Keizer bij Jong Ajax. "Mijn felicitaties aan Marcel Keizer", schrijft Heitinga op Instagram. "Zeer verdiend en een geweldige keuze naar mijn mening."



Zelf gaat hij dus ook aan de slag en neemt de functie over van Aron Winter. "Ik ben ook blij dat ik mijn trainerscarrière start als trainer van Ajax onder 19. Ik ben er trots op dat de club mij deze kans geeft."