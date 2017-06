Van Basten komt weer met nieuwe opmerkelijke wijzigingen

Marco van Basten zit niet stil bij de FIFA, want hij wil graag nieuwe spelregels invoeren. Vorig jaar ontstond er al veel paniek toen hij diverse proefballonnetjes losliet. Nu heeft hij samen met spelregelcommissie IFAB weer wat ideeën de wereld ingeschoten.



Inzet is vooral het versnellen van het spel en zal in 2018 worden voorgelegd. Uit het hockey lijkt de self-pass over te vliegen, een vrije trap en corner kan dan door een speler naar zichzelf 'gepasst' worden. Dit moet de snelheid verhogen.



Ook wil IFAB over naar zuivere speeltijd van dertig minuten. Mocht een penalty worden gemist, dan volgt een doeltrap en een doeltrap mag voortaan ook in de zestien meter worden aangenomen. Dit alles moet zorgen voor leuker voetbal.