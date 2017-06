Zaakwaarnemer: alleen dán vertrekt Sneijder uit Turkije

Middenvelder Wesley Sneijder is nog altijd eigendom van het Turkse Galatasaray. Elke transferperiode weer wordt de spelmaker echter in verband gebracht met een vertrek uit Turkije. Nu is het weer raak en zijn zaakwaarnemer Guido Albers schept duidelijkheid in gesprek met de Turkse media.



Naar verluidt is er behoorlijk wat interesse voor de handtekening van de recordinternational van het Nederlands elftal. De hierboven genoemde spelersmakelaar vertelt echter: "Galatasaray is hierin leidend. Cim Bom is heel erg belangrijk voor Wesley en hij wil de club alleen via de voordeur verlaten, zeker niet door de achterdeur."



Albers gaat verder: "Hij wil sowieso nog twee à drie jaar voetballen. Als dat bij Galatasaray kan, dan is dat mooi. Als ze hem niet meer nodig hebben, dan vernemen we dat graag en kunnen we verder kijken. Aanbiedingen? Nee, we hebben nog niets concreets ontvangen. Er was wel een aanbod van een Chinees team, in het verleden, maar dat hebben we verworpen voor Galatasaray."