Boschker vertelt anekdote over overleden Tioté

Een tijdje geleden werd de voetbalwereld opgeschrikt door het plotselinge overlijden van de Ivoriaanse middenvelder Cheick Tioté, die op de training van zijn Chinese werkgever in elkaar zakte. Oud-keeper Sander Boschker speelde bij FC Twente samen met de mannetjesputter en haalt herinneringen boven in gesprek met Voetbal International.



Boschker vertelt over Tioté: "Je hoorde hem nooit. De taal was ook een probleem, hij sprak bijna alleen Frans. Dus echt hoogte kregen we nooit van Cheick. Met zijn auto maakte hij er een potje van, dat weet ik wel." De oud-doelman gaat verder: "Hij woonde in het centrum van Hengelo, waar hij zijn witte Porsche 911 cabrio altijd pal voor de deur zette. Dat was winkelgebied, daar mochten geen auto's staan. Vijftig meter verderop was een parkeerplaats. Maar Cheick was te lui om te lopen. Als ik bij hem langs kwam, zaten er altijd gekleurde briefjes onder zijn ruitenwisser."



Tussen 2008 en 2010 was Tioté actief in Enschede. Later maakte hij een transfer naar de Premier League-club Newcastle United en vervolgens verhuisde hij naar het Chinese Beijing Enterprises. Op 5 juni bezweek hij daar aan een hartaanval.