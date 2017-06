Vilhena: wat hij kan is echt ongelooflijk

Middenvelder Tonny Vilhena heeft nu al een paar keer bij de selectie van het Nederlands elftal gezeten. En de mannetjesputter van Feyenoord kijkt zijn ogen uit bij Oranje, zo vertelt hij aan Voetbal International. Vooral Wesley Sneijder maakt telkens maar weer indruk op de Feyenoorder.



Vilhena zegt over de kleine middenvelder van Galatasaray: "Ik keek tegen Wesley op, maar vanaf het eerste moment zorgde hij ervoor dat ik me welkom voelde. Ik praat veel met hem, hij is altijd heel aardig en vooral behulpzaam. Hij heeft ook zo veel meegemaakt in zijn carrière, daar kun je als jonge speler alleen maar van leren."



De middenvelder gaat verder met zijn verhaal: "Natuurlijk weet je wel hoe goed hij kan voetballen, maar dat zie je pas echt tijdens trainingen. Dan maak je van dichtbij wat hij allemaal kan en dat is echt ongelooflijk. Ik ben er trots op dat ik met zo'n speler mag voetballen."