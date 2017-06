VIDEO: Twee wereldgoals voor Spanje op het EK Onder-21

Op vrijdag is het Europees kampioenschap Onder-21 van start gegaan. Topfavorieten zijn onder andere de nationale elftallen van Portugal, Italië en Spanje. De Spanjaarden spelen momenteel tegen Macedonië en hebben al een aantal heerlijke goals gemaakt. Daarvoor hebben we Marco Asensio van Real Madrid en Saul Niguez van Atlético Madrid te danken.





That Goal by Asensio for Spain U21 pic.twitter.com/80XOnebE3y