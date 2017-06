'Bijzonder pikante transferoptie voor Ronaldo'

Hou je al het nieuws rond Cristiano Ronaldo de laatste dagen in de gaten, dan heb je daar telkens maar weer een dagtaak aan. De Portugees wordt inmiddels in verband gebracht met Jan en alleman en het is gissen naar het waarheidsgehalte. De Engelse media denken nu dat Manchester City een optie is voor de aanvaller.



Er zijn maar een paar clubs ter wereld die Ronaldo kunnen kopen. De Chinese Super League is wat dat betreft een mogelijkheid, maar naar verluidt heeft de international van Portugal totaal geen zin in een avontuur in het Verre Oosten. Dan blijven over: Paris Saint-Germain, Manchester United en ... Manchester City. En er zijn Engelse media die weten dat Josep Guardiola de clubleiding van de Citizens de opdracht heeft gegeven om een transfer te bewerkstelligen.



Guardiola kwam Ronaldo in het verleden vooral tegen als tegenstander in El Clásico, toen hij nog oefenmeester was van de Catalaanse grootmacht FC Barcelona. De succescoach is natuurlijk wel op de hoogte van het kunnen van de Portugees en zou tegen technisch manager Txiki Begiristain gezegd hebben dat hij voor een transfer moet zorgen. City kan Ronaldo wel betalen, maar een transfer zou zeer pikant zijn, door het verleden van de ster bij United.