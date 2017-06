Gullit over Nederlands elftal: dat is opvallend

Ruud Gullit is sinds kort assistent-bondscoach bij het Nederlands elftal en dat baantje bevalt hem wel. Vooralsnog gaat het ook best goed met Oranje, met winstpartijen tegen Ivoorkust, Marokko en Luxemburg. Na de zomer wacht echter Frankrijk, en de Fransen moeten eigenlijk verslagen worden om uitzicht te houden op het WK.



In De Telegraaf looft Gullit het positieve gevoel rond Nederland. "Na die drie overwinningen op rij met twaalf doelpunten voor en maar één goal tegen merkte ik in mijn omgeving dat daar net zo'n positieve vibe heerste als ik bij het elftal ervaarde. Mensen op straat kregen een goed gevoel bij het kijken naar Oranje. Opvallend, omdat we er in Nederland over het algemeen niet zo goed tegen kunnen als iets goed gaat. Het glas is hier, vaker dan elders, halfleeg. We kijken het liefst naar zaken die niet goed gaan in plaats van te kijken naar wat allemaal wel goed verloopt. Zelf sta ik altijd positief in het leven en werk je met voetballers, dan moet je ze dat vertrouwen geven."



Gullit, oud-voetballer van onder meer AC Milan en PSV, gaat verder: "In de eerste vijf minuten tegen Luxemburg kregen we drie opgelegde kansen tegen een ultradefensieve tegenstander. Dan kun je je afvragen: waarom schieten ze de bal er niet in? Maar je kan beter de nadruk erop leggen dat je die kansen creëert. Weet dat er geen voetballer is die bewust slecht speelt of een kans mist."