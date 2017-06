'Real Madrid vraagt dit ongelooflijke bedrag voor Ronaldo'

Cristiano Ronaldo heeft afgelopen week aangegeven dat hij wil vertrekken bij Real Madrid. De Portugese sterspeler van de Madrilenen zou erg in zijn maag zitten met de belastingschuld die hij heeft opgelopen en wijt de problemen met de belasting deels aan de club. Inmiddels is bekend voor hoeveel geld hij mag vertrekken.



Marca heeft naar verluidt een vraagprijs van zo'n 200 miljoen euro op de aanvaller geplakt. Voor dat bedrag mag de Portugees terugkeren naar de club waar hij op jongere leeftijd furore maakte: Manchester United.



Real Madrid is dus zeker wel bereid om Ronaldo te laten gaan, al moet er wel flink betaald worden door zijn nieuwe werkgever. Daarnaast zal Ronaldo ongetwijfeld ook flink wat geld willen verdienen bij zijn nieuwe club.