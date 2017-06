Vertrokken Roda JC-captain loopt gelijk over van ambitie

Beerschot-Wilrijk maakt zich op voor zijn terugkeer bij de profs en daartoe heeft het zich al serieus versterkt. Nadat eerder al Karim Essikal, Charni Ekangamene en Octavio tekenden, zette nu ook Tom Van Hyfte zijn handtekening. De middenvelder, die overkomt van Roda JC, komt alvast met flinke ambities naar het Kiel.



"De vier voorbije seizoenen zijn voor de club schitterend geweest. Onwaarschijnlijk sterk wat hier gepresteerd is. De tweede klasse in België ken ik natuurlijk nog wel van mijn tijd bij Vigor Hamme, maar dat is niet vergelijkbaar met het huidige niveau. Alles is nu veel sterker, veel sneller...", vertelt de 31-jarige op de clubwebsite.



"Maar als je kijkt tegen welke ploegen KFCO Beerschot Wilrijk volgend seizoen aantreedt, dan weet je dat het een felbevochten competitie zal worden. Best niet onderschatten is de boodschap. Maar de uiteindelijke ambitie is zowel bij de club als bij mij dezelfde: de promotie naar 1A afdwingen."





Tom Van Hyfte in actie bij Roda JC! Welkom op het Kiel, Tom! #TogetherWeMakeHistory pic.twitter.com/Kge5zIDGbL — Beerschot Wilrijk (@beerschot_wlrk) 17 juni 2017