FOX Sports zorgt voor verbazing met 'Beste spelers van het Jaar'

Het seizoen is inmiddels al een tijdje voorbij, en dus worden balansen opgemaakt. Zo kwam FOX Sports in de afgelopen dagen met de Top 5 spelers van het seizoen per positie. Hierin veel verrassende namen, die veel onbegrip opleverde in de reacties.



Het begon met de doelmannen, waarin volgens velen André Onana (Ajax) en Brad Jones (Feyenoord) wel wat hoger mochten staan in de Top 5. Ook ontbreekt Benjamin van Leer (Roda JC), terwijl Bram Castro (Heracles) en Kostas Lamprou (Willem II) wél in het lijstje staan.



Daarna volgden de beste vleugelverdedigers, waar FOX tot onbegrip bij velen koos voor onder meer Ajacieden Daley Sinkgraven en Joel Veltman. Ook Jetro Willems, die toch geen al te denderend seizoen bij PSV kende, staat erin. En zijn ploeggenoot Santiago Arias is zelfs tot de beste back van het seizoen gekozen, boven bijvoorbeeld Rick Karsdorp en Terence Kongolo (Feyenoord).







Betreft de centrale verdedigers vinden velen het bizar dat Davinson Sanchez 'slechts' de nummer 4 is, onder bijvoorbeeld PSV'er Nicolas Isimat-Mirin. De Eindhovenaren leveren ook op deze positie de nummer 1 volgens FOX: Hector Moreno.



Bij de defensieve middenvelders stellen velen dat Karim El Ahmadi de lijstaanvoerder had moeten zijn, in plaats van Andres Guardado van (wederom) PSV. Betreft de aanvallende middenvelders is minder kritiek, al mag het opvallend genoemd worden dat Davy Pröpper hoger is geplaatst dan Tonny Vilhena en Hakim Ziyech. Jens Toornstra is de #1.



En tot slot de beste flankspelers. AZ'er Alireza Jahanbaksh werd gekozen als de beste. Opvallender is dat Gaston Pereiro in de top 5 staat, terwijl de Uruguayaan toch vooral flets speelde dit seizoen. De beste vijf spitsen moeten nog volgen, maar de Eredivisie-liefhebbers zijn eigenlijk al helemaal uitgekeken op de lijstjes van FOX Sports..



