Everton-icoon laat zich uit over aankoop Klaassen

Everton versterkte zich gisteren definitief met Ajacied Davy Klaassen. Met 28,5 miljoen euro is hij de duurste aanwinst ooit van de Engelsen, en dus zijn de verwachtingen torenhoog gespannen.



Zo ook bij Alan Stubbs, die als oud-verdediger in totaal zes jaar bij Everton speelde. Hij vermoedt wel dat de komst van Klaassen betekent dat lieveling Ross Barkley gaat vertrekken. "Zijn toekomst zal wel ergens anders liggen", voorspelt Stubbs bij TalkSport.



"Trainer Koeman zei onlangs dat hij meer creativiteit in het team wilde. En ik denk dat hij die met Klaassen heeft gekregen. Zijn statistieken zijn erg goed, en zijn leeftijd is perfect."





Alan Stubbs: "Ronald Koeman said that he wanted more creativity in the team and I think, with Klaassen, he’s certainly got that." pic.twitter.com/ve33EbqZxl