PEC Zwolle zeer dichtbij aantrekken Eredivisie-spits

PEC Zwolle is deze zomer druk bezig met het versterken van de spelersgroep. Het wil ook komend seizoen weer handhaving op het hoogste niveau bewerkstelligen.



Er moet onder meer nog een spits naar Zwolle komen, nadat huurling Nicolai Brock-Madsen terugkeerde naar Birmingham City. En die zal er zeer spoedig komen, zo belooft algemeen directeur Adriaan Visser op Twitter.



Hij schrijft dat zijn collega Gerard Nijkamp (technisch manager) druk bezig is met een spits die momenteel al op de Nederlandse velden actief is. Het is dus nog niet bekend om wie dit dan gaat.





@GerardZwolle werkt hard aan afronding transfer no 4 (spits) voor #PECZwolle , net als de eerste 3 afkomstig uit NL competitie! — Adriaan Visser (@adriaan_visser) 17 juni 2017