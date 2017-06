OFFICIEEL: Ajax onthult nog meer wijzigingen in 'Keizer-staf'

Vanmiddag maakte Ajax bekend dat Marcel Keizer zoals verwacht de nieuwe trainer van het eerste is. In navolging zijn er nog enkele wijzigingen in de technische staf doorgevoerd.



Zo wordt oud-international John Heitinga de eindverantwoordelijke bij Ajax -19. Hij vervangt daar Aron Winter, die nog in gesprek is over een nieuwe rol voor volgend seizoen bij de club. Een job als coach van Jong Ajax wordt in de wandelgangen voor Winter genoemd.



Verder is Cedric van der Gun, oud-aanvaller van Ajax, toegevoegd als veldtrainer. Datzelfde geldt voor oud-doelman Stan Bijl. Hoofd Opleidingen Saïd Ouaali is blij met alle 'transfers'. "Het is mooi dat het overgrote deel van de posities binnen de opleiding hetzelfde blijft. Het is een goede mix geworden van oud-Ajacieden en aanstormend talent."



"Cedric van der Gun en Nick Vreeman bijvoorbeeld, die zich beiden bezig gaan houden met de jongste jeugd. Cedric was tot op heden als jeugdtrainer actief bij ADO Den Haag, terwijl Nick dat deed bij FC Utrecht. Met Wim Bouckaert hebben we een ervaren man in huis gehaald. Hij heeft zijn sporen hoofdzakelijk verdiend in het zaalvoetbal en gaat zijn inzichten als techniektrainer in de gehele breedte van de opleiding overbrengen."



"Afscheid nemen we van Regillio Simons en Sergio Hellings. Binnen de samenstelling van de teams verandert er ook iets. Ajax O13 zal met het oog op de Twin Games flink uitgebreid worden, daar komen dus spelers bij. Ook zijn er wat interne wisselingen. Jorg Smeets, thans trainer bij de zaterdagafdeling, wordt parttime trainer in de middenbouw. Ook Marco van Galen wordt werkzaam binnen de middenbouw. Tot het afgelopen seizoen was hij actief in de onderbouw. Verder blijft alles zoals het was en dat is uiteraard prettig. Ik kijk uit naar een nieuw, hopelijk wederom succesvol seizoen", aldus Hoofd Opleidingen Ouali tot slot.





Big congrats to Marcel Keizer on becoming the new @afcajax head coach. Well deserved and a great choice in my opin… https://t.co/BjnxrQ8L3Y pic.twitter.com/7dNVqG7LGF — John Heitinga (@Johnheitinga) 17 juni 2017