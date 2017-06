'SC Heerenveen wil na Hahn nóg een Feyenoord-speler kopen'

SC Heerenveen bevestigde vorige week al de komst van Warner Hahn, die weggeplukt werd bij Feyenoord. Nu willen de Friezen ook voor een tweede keer toeslaan in de Havenstad.



Volgens Omroep Friesland is Lucas Woudenberg namelijk in beeld als potentiële versterking. De jonge linksback is bij de kampioen overbodig; Terence Kongolo én Miquel Nelom staan hoger in de rangorde van trainer Giovanni van Bronckhorst.



Feyenoord verhuurde Woudenberg (23) vorig seizoen nog met veel succes aan NEC, maar eenmaal teruggekeerd wist hij geen basisplek te veroveren in de Rotterdamse hoofdmacht. Heerenveen lijkt derhalve een uitstekende oplossing voor alle partijen.





Woudenberg lekker laten blijven en Nelom naar Heerenveen laten gaan... lijkt mij een beter plan! — RobieRob (@rlangebeeke) 17 juni 2017

SC Heerenveen zou er naar mijn mening goed aan doen om eens te gaan shoppen in Rotterdam. Warner Hahn & Lucas Woudenberg AUB!! pic.twitter.com/cTrbIq3MJj — Afonso Alves (@YouAreMyAlves) 13 mei 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.