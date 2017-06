Vertrouwen helemaal terug bij Oranje: "Dat is niet voor niets.."

Na een prima interlandperiode waarin werd gewonnen van Luxemburg en Marokko, is het geloof weer terug rond het Nederlands elftal. "Daarin heeft Dick Advocaat een groot aandeel", stelt zijn assistent Ruud Gullit in De Telegraaf.



"Hij geeft iedereen het gevoel dat ze belangrijk zijn om te presteren met Oranje. Overal waar Dick werkte, heeft hij resultaten geboekt. Dat is niet voor niets." Sinds de komst van Advocaat, won Oranje drie maal. : Ik weet heus wel dat je zoiets vaker meemaakt als er nieuwe coaches voor een spelersgroep staan, maar deze internationals van Nederland lieten het zien in het veld."



Gullit weet dat een zege op Frankrijk vrijwel noodzakelijk is om kans te houden op directe plaatsing voor het EK 2018, maar daar gelooft hij dan ook volledig in. "Waarom zouden we daar niet kunnen winnen? Zweden wint ook van Frankrijk en het is een voordeel dat Frankrijk moet winnen gezien de stand in de groep. Dat biedt ons extra ruimte en we bezitten bij Oranje de kwaliteiten om daarmee in Parijs een goed resultaat te boeken. Ik heb daar gewoon een goed gevoel over."