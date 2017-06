Mogelijk schitterend nieuws voor Bazoer

Afgelopen winter verruilde hij Ajax voor VfL Wolfsburg. Met die club ontliep hij middels de nacompetitie maar ter nauwer nood degradatie uit de Bundesliga. Toch kende Riechedly Bazoer persoonlijk een prima eerste halve jaar in Duitsland.



Hij groeide al snel uit tot basisspeler, en zou nu wel eens beloond kunnen gaan worden met een Rookie Award voor beste nieuwkomer van het jaar in de Bundesliga. Bazoer is genomineerd voor die prijs. Echter lijkt Borussia Dortmund-aanvaller Ousmane Dembélé de gedoodverfde favoriet.



De andere genomineerden zijn Nabil Bentaleb (Schalke 04), Caglar Soyuncu (SC Freiburg) en Jordan Torunarigha (1. FC Köln).





Riech #Bazoer is in the running for the Bundesliga-'Rookie of the Season' title. Cast your votes for our Wolf! 🐺➡️ https://t.co/mzYcQdPy7j pic.twitter.com/ivxNh7WN75