Oud-AZ'er moet nu al weer weg: "Een 9,5 bestaat niet.."

Zulte Waregem toonde zich de voorbije dagen bijzonder actief op de transfermarkt. Het haalde Ben Reichert, Nill De Pauw en Gertjan De Mets binnen en liet daarnaast ook een aantal spelers vertrekken. Wellicht zoeken een aantal spelers binnenkort nog de uitgang op.



Het lijstje met potentiële vertrekkers verschilt naargelang de bron. Zo deden de voorbije dagen tegenstrijdige berichten de ronde over Robert Mühren. De 28-jarige Nederlander werd in januari nog weggeplukt bij AZ en tekende toen voor 4,5 jaar. In zijn eerste zes maanden kon hij met twee goals in twee wedstrijden niet overtuigen.



Francky Dury schept nu duidelijkheid en geeft toe dat de aanvaller een miskoop is. "Een 9,5 bestaat niet. We zoeken een oplossing", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Mogelijk lonkt nu een terugkeer naar Nederlander voor de aanvaller, die in ons land wél erg succesvol was bij FC Volendam.