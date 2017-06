OFFICIEEL: Roda JC raakt gewilde captain kwijt

In Kerkrade is een uitgaande transfer op komst. Tom van Hyfte mag Roda JC verlaten en dat is best opvallend, aangezien de 31-jarige middenvelder al drie jaar lang een basisspeler is. Drie Belgische clubs willen hem alvast aantrekken. Dat meldt het Belgische medium Het Nieuwsblad woensdagochtend.



Beerschot AC, KVC Westerlo en Oud-Heverlee Leuven willen het voormalig jeugdproduct van RSC Anderlecht aan zich binden. Van Hyfte ligt nog één jaar onder contract in Kerkrade, maar hij mag dus volgens het eerdergenoemde medium gratis vertrekken.



De afgelopen twee seizoenen speelde hij 64 competitiewedstrijden in de Eredivisie en daarin wist hij 10 keer te scoren. Hij speelde eerder ook al vijf jaar voor MVV Maastricht en daarvoor was hij vijf jaar werkzaam bij VW Hamme.



Update 13:01 uur

Roda JC is vanmiddag zijn aanvoerder kwijtgeraakt. Tom van Hyfte ondertekende namelijk een contract bij het Belgische Beeschot-Wilrijk. Het contract heeft een looptijd van twee seizoenen, zo meldt de club fier.



"Voor KFCO Beerschot Wilrijk is Tom Van Hyfte een aanwinst met hoofdletter 'a'. Hij moet op korte termijn uitgroeien tot een sterke, ervaren pion op het Kielse middenveld", zo schrijft de club op het digitale thuisfront.





Tom Van Hyfte ondertekende zonet een contract van twee jaar bij KFCO Beerschot Wilrijk! #TogetherWeMakeHistory pic.twitter.com/kcunw0CnW3 — Beerschot Wilrijk (@beerschot_wlrk) 17 juni 2017