'Van Dijk hakt knoop door: bij deze club speel ik volgend jaar'

Hij is absoluut één van de meest gewilde centrale verdedigers van het moment in het Europese topvoetbal. Toch is het nog maar zeer de vraag of Virgil van Dijk deze zomer een transfer gaat maken.



Zo haakte Liverpool FC al af in de race om de Nederlander, terwijl ook Manchester City hevig twijfelt vanwege de enorme vraagprijs van zeker 50 miljoen euro die Southampton heeft gesteld.



Van Dijk zou nu alvast zelf de knoop hebben doorgehakt. Hij wilde graag naar Liverpool, maar nu zij uit de markt zijn ziet de captain een langer verblijf bij The Saints toch ook wel weer zitten.



Dat Van Dijk nu pronkt met het nieuwe shirt van Southampton, dat vandaag werd gepresenteerd, betekent volgens onder meer The Daily Mail dat hij inderdaad ook na de zomer actief is voor de Premier League-middenmoter.





Van Dijk appears to suggest he won't be going to Liverpool in new kit launch https://t.co/inC3yr9ogX pic.twitter.com/FReigEH8lE — Mirror Football (@MirrorFootball) 17 juni 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.