"De nieuwe trainer van Ajax deed dat óók niet"

Ajax staat nog altijd op het punt om Marcel Keizer als de nieuwe trainer aan te gaan stellen. In het verleden was hij al eens actief bij Telstar. Daar zwaait nu Mike Snoei met de scepter: hij wil deze zomer flink inslaan en vervolgens stunten door play-offs om promotie te bereiken met de club.



"Met de tiende plaats zit je al in de play-offs! De nieuwe trainer van Ajax heeft dat in de twee jaar dat hij hier trainer was ook niet gehaald", doelt Snoei op Keizer, die van 2012 tot 2014 trainer van Telstar was, in gesprek met RTV Noord-Holland.



Snoei wil in ieder geval nog een nieuwe aanvaller. "We hebben nu zestien veldspelers en drie keepers. Daar moeten er nog vier à vijf bij. Vooral een goede spits, maar daar is iedereen naar op zoek."



"Ik wil meer spelers die passen bij de mentaliteit van de IJmond, meer een vechtersmentaliteit. Dan kunnen ze misschien iets minder goed voetballen, maar ze moeten vooral minder goed tegen hun verlies kunnen dan de selectie van het afgelopen seizoen", besluit Snoei.