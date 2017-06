'Morata kan Cristiano Ronaldo wel schieten'

Het leek er alleszins op dat de Spaanse centrumaanvaller Alvaro Morata van Real Madrid naar Manchester United zou transfereren. De speler in kwestie was al rond met de Engelsen, maar De Koninklijke en de Red Devils onderhandelden nog. Die gesprekken zijn nu stopgezet, mogelijk zelfs definitief.



En dat laatste heeft alles te maken met het feit dat Cristiano Ronaldo opeens wil vertrekken uit Spanje. De Portugees is aangeklaagd wegens belastingfraude en heeft zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes naar verluidt opdracht gegeven een nieuwe club voor hem te zoeken. Maar dat betekent wel gelijk heel slecht nieuws voor Morata, die nu mogelijk aan zijn contract wordt gehouden door de Madrilenen.



Zolang er geen duidelijkheid is rond de toekomst van Ronaldo blijft de international van Spanje waar hij is, zo schrijven de grote Spaanse media, zoals bijvoorbeeld AS en Marca. En dat nieuws is naar verluidt niet zo heel goed gevallen bij de goalgetter zelf, die een seizoen achter de rug heeft waarin hij voornamelijk op de reservebank naast trainer Zinedine Zidane zat.