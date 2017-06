Serero: dat is mij nooit uitgelegd door Ajax

Spelmaker Thulani Serero is in zijn geboorteland Zuid-Afrika best een grote meneer, maar bij Ajax was dat de afgelopen seizoen absoluut niet het geval. Onder Frank de Boer speelde de middenvelder nog weleens, soms zelfs met succes, maar onder Peter Bosz verdween hij naar het tweede (of zelfs derde of vierde) plan.



Het steekt Serero wel een beetje dat hij nooit uitleg heeft gekregen van Ajax, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dat is nooit uitgelegd, maar gewoon meegedeeld door directeur Marc Overmars. Zo gaat dat." De Zuid-Afrikaan heeft de moed er echter altijd ingehouden. "Ik weet wat overleven is en ik had al die tijd mijn passie: voetbal. Als ik op het veld sta, heb ik altijd plezier."



Nu gaat hij voor Vitesse spelen, terwijl hij ook een hoop andere opties had. "Frankrijk, Spanje, het Midden-Oosten. Maar bij Vitesse krijg ik het beste gevoel. Dat zit in de voetbalstijl. Daarom kies ik voor Vitesse. En ja, Nederland voelt ook goed."