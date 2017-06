'Amrabat staat open voor maar één transfer'

De Eredivisie-club FC Utrecht zit vrij hoog in de boom voor middenvelder Sofyan Amrabat. Naar verluidt vragen de Domstedelingen véél meer dan twee miljoen euro, het bedrag dat onlangs geboden werd door Feyenoord. Het is dan ook de vraag of de beide clubs eruit kunnen komen. Andere opties zijn er in ieder geval niet voor de Marokkaan.



Het Algemeen Dagblad schrijft: "Sofyan Amrabat (20) is nog altijd kandidaat om het middenveld van de Rotterdammers te komen versterken. De international van Marokko heeft Van Bronckhorst al laten weten dat hij, ondanks interesse van clubs uit Duitsland en Engeland, dolgraag naar de Kuip komt. De jongeling wil de stap van de subtop naar de top in Nederland maken, alvorens pas serieus na te denken over een club in het buitenland."



Het medium gaat verder: "De ruim 2 miljoen euro die Van Geel eerder deze maand bood werd door de top van FC Utrecht echter van tafel geveegd. Eigenaar Frans van Seumeren en technisch directeur Jordy Zuidam willen veel meer voor de groeibriljant uit Huizen." Daarnaast is Feyenoord bezig met twee spelers: vleugelspits Jean-Paul Boëtius van FC Basel en Steven Berghuis van Watford.