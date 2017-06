'Belachelijk prijskaartje om de nek van Ronaldo'

Superster Cristiano Ronaldo zou helemaal klaar zijn met Spanje en daarom willen vertrekken bij zijn werkgever Real Madrid. De Portugees werd onlangs aangeklaagd wegens belastingontduiking en dat heeft het grondig verpest bij hem. De Koninklijke zou echter wijzen op de transferclausule in het contract van Ronaldo.



Alle voetballers die acteren in de Spaanse Primera División beschikken over een transferclausule. Ronaldo was in het afgelopen voetbalseizoen de succesvolste en belangrijkste voetballer ter wereld, dus de verwachting is dat er wel wat interesse zal komen. Die zal vervolgens hoogstwaarschijnlijk wel weghebben nadat de belangstellenden de vraagprijs vernemen: de transferclausule van Ronaldo bedraagt één miljard euro. En dat is een bedrag dat gewoonweg niet op tafel gelegd kán worden, door ploegen als Paris Saint-Germain en Manchester United.



Een ander heikel punt is dat Ronaldo in het Estadio Santiago Bernabéu een weeksalaris opstrijkt van ongeveer 455.000 euro. Dat komt neer op een jaarloon van bijna 24 miljoen euro. Het is duidelijk dat er een enorme financiële inspanning gedaan moet worden voor de handtekening van de international en held van Portugal.





Ronaldo has €1billion (£880m) release clause in Real Madrid contract. Wages about £400,000-a-week. In 2015 his agent said he'd cost £300m — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) June 16, 2017