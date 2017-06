'Piqué: Ajacied mag niet naar Barcelona komen'

Het is algemeen bekend dat centrumverdediger Gerard Piqué een flinke vinger in de pap heeft bij FC Barcelona. Ook het technisch beleid ontglipt niet aan zijn blik en naar verluidt is de international van Spanje onlangs voor een transfer van een Ajacied naar het Camp Nou-stadion gaan liggen. Hij ziet Davinson Sánchez liever niet komen.



Bij OK Journal, een Spaans medium, weet men dat Piqué liever niet heeft dat de Colombiaanse Ajacied de oversteek naar Barcelona maakt. Sánchez wordt al erg lang gevolgd door technisch directeur Robert Fernandez van de Catalaanse grootmacht, maar het lijkt erop dat Barça afgehaakt is. En naar verluidt heeft dat dus te maken met wat opmerkingen van Piqué achter de schermen. Die zou Fernandez verteld hebben: Sánchez mag niet komen.



De hierboven genoemde bron schrijft in ieder geval: "Piqué is bang voor zijn plekje in de basis van Barcelona. Sánchez zou hem kunnen bedreigen, zeker op termijn, en dat wil hij koste wat kost voorkomen. Daarom is hij voor de transfer gaan liggen." Barça heeft momenteel de beschikking over vier centrumverdedigers: Piqué, Samuel Umtiti, Javier Mascherano en Marlon Santos. Op Yerry Mina, een andere jonge Colombiaan, hebben de Catalanen een eerste optie.