'Feyenoord verwacht akkoord: verloren zoon komt terug'

Feyenoord heeft buitenspeler Eljero Elia verkocht aan het Turkse Basaksehir, maar verder is de kampioenenploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst vooralsnog intact gebleven. De Rotterdammers zijn zelf wel op zoek naar versterkingen: middenvelder Sofyan Amrabat en aanvaller Jean-Paul Boëtius bijvoorbeeld. Feyenoord verwacht die laatste binnenkort al te kunnen presenteren.



Het Algemeen Dagblad noemt Boëtius, die zijn voetbalopleiding genoot op Varkenoord, een heuse 'verloren zoon'. "Trainer Giovanni van Bronckhorst gaf intern al geruime tijd aan dat hij Jean-Paul Boëtius graag terug wilde halen naar Feyenoord. Clubicoon Willem van Hanegem schreef in zijn column in het AD meer dan eens dat de Rotterdammer een geschikte opvolger voor Eljero Elia, die naar Basaksehir in Turkije is vertrokken, zou kunnen zijn. En ondertussen is ook technisch directeur Martin van Geel enthousiast geworden over een rentree van de 23-jarige, rechtsbenige aanvaller in de Kuip."



De onderhandelingen verlopen soepeltjes. "FC Basel eist niet de hoofdprijs voor de speler en Boëtius wil financieel fors inleveren om zijn enigszins vastgelopen loopbaan weer een nieuwe duw in de rug te kunnen geven in vertrouwde omgeving. Voor Feyenoord moet hij ruim een maand na het veroveren van de landstitel de eerste aankoop zijn. Feyenoord rekent op een spoedig akkoord met FC Basel."