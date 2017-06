'PSV weet al wie Guardado op moet volgen'

PSV is centrumverdediger Hectór Moreno al kwijtgeraakt aan het Italiaanse AS Roma. En de Mexicaanse enclave van de Eindhovenaren dreigt helemaal te verdwijnen, want Andrés Guardado zou naar Los Angeles FC vertrekken. De Telegraaf weet dat de ploeg van coach Phillip Cocu daar al op voorbereid is.



De krant schrijft op zaterdagmorgen: "Voor PSV-speler Andrés Guardado lonkt een vervolg van zijn carrière in de Verenigde Staten. Volgens Mexicaanse media zou de 30-jarige middenvelder zijn loopbaan voortzetten bij MLS-club Los Angeles FC. Guardado zou voor vier jaar kunnen tekenen bij de club uit Californië." Guardado zelf vertelde eerder al dat hij wel wat voelde voor Amerika. "Het voetbal daar zit in de lift en het is dichter bij Mexico. Ik heb bijna mijn hele carrière in Europa gespeeld en op de gevorderde leeftijd van 30 jaar denk je er wel eens over na om dichter bij je familie te zijn."



Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een vertrek in de maand januari van 2018. Vertrekt Guardado daadwerkelijk uit het Philips Stadion, dan weet PSV al wie hem moet opvolgen: de Nederlandse controleur en publiekslieveling in Eindhoven Jorrit Hendrix.