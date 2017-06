'Volgende Ajax-basisspeler staat voor een vertrek'

Ajax heeft na het seizoen 2016-2017 al behoorlijk wat klappen gehad. Aanvoerder Davy Klaassen is inmiddels namelijk eigendom van het Engelse Everton, waar Peter Bosz na de zomer voor de groep staat bij Borussia Dortmund. En het lijkt erop dat de Amsterdammers nog een speler kwijt gaan raken: Amin Younes.



De Telegraaf schrijft over de Duitse vleugelspits: "Het meest concreet is op dit moment Torino, dat zich officieel bij Ajax meldde en al een bod zou hebben uitgebracht. Volgens bronnen in Italië zou de nummer 9 van de afgelopen Serie A bereid zijn uiteindelijk twaalf miljoen euro voor de buitenspeler neer te leggen. Ook bij veel Bundesliga-clubs staat Younes op de radar."



De krant gaat verder: "Hoewel er voor Ajax geen noodzaak is om te verkopen en directeur spelerszaken Marc Overmars in een leunstoel zit omdat er ongetwijfeld meer clubs (tegen elkaar op) gaan bieden, zou het toch een bedrag kunnen zijn waarvoor Overmars verkoopt. De Ajax-directeur pikte Younes in 2015 voor 1,5 miljoen euro op bij Borussia Mönchengladbach. In Amsterdam tekende hij een contract tot de zomer van 2018, met een eenzijdige optie aan Ajax-kant voor nóg een seizoen."