'Oostenrijkers willen Ajax-routinier gratis ophalen'

Heiko Westermann vertrekt deze zomer mogelijk bij Ajax. Het Oostenrijkse Austria Wien zou de centrale verdediger willen ophalen uit Amsterdam. Transfervrij, zo weet De Telegraaf.



Westermann werd vorig jaar zomer om zijn routine naar Ajax gehaald. Uit bij PAOK Saloniki zakte de Duitser echter lelijk door het ijs, waarna hij nooit meer een echt belangrijke rol kreeg toegeschoven. Wel werd hij door medespelers en trainer Peter Bosz geroemd om zijn rol in de kleedkamer.



De routinier verklaarde de afgelopen maanden niet per se weg te willen bij Ajax, ook vanwege zijn gezin. Het is echter maar de vraag of Westermann die insteek blijft hanteren nu Austria Wien in de race is. Zijn club gunt hem alle vrijheid om die stap te maken.